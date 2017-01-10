ФК «Динамо» могут национализировать вслед за «ПриватБанком» — СМИ

По информации издания, комиссия НБУ по вопросам определения связанных с банком лиц признала «Динамо» связанным с «ПриватБанком» лицом, и временная администрация провела процедуру принудительной конвертации в капитал банка вкладов связанных лиц (т.н. bail-in). Как следует из определения суда, процедура списания средств коснулась и «Динамо».

Сколько денег потерял «Динамо», в определении не говорится. Но руководство клуба уже попросил суд признать решение Нацбанка незаконным и отменить приказ о списании средств. Судебное заседание по делу состоится 19 января, сообщает Левый берег.

В свою очередь, на официальном сайте «Динамо» опровергли наличие проблем в сотрудничестве с «ПриватБанком».