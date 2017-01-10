ФК «Динамо» могут национализировать вслед за «ПриватБанком» — СМИ

По информации издания, комиссия НБУ по вопросам определения связанных с банком лиц признала «Динамо» связанным с «ПриватБанком» лицом, и временная администрация провела процедуру принудительной конвертации в капитал банка вкладов связанных лиц (т.н. bail-in). Как следует из определения суда, процедура списания средств коснулась и «Динамо».
Сколько денег потерял «Динамо», в определении не говорится. Но руководство клуба уже попросил суд признать решение Нацбанка незаконным и отменить приказ о списании средств. Судебное заседание по делу состоится 19 января, сообщает Левый берег.
В свою очередь, на официальном сайте «Динамо» опровергли наличие проблем в сотрудничестве с «ПриватБанком».
«В последнее время отдельные «доброжелатели» нашего клуба распространяют через средства массовой информации сообщения о том, что счета футбольного клуба «Динамо» (Киев) в «ПриватБанке» заблокированы из-за чего клуб якобы имеет проблемы в осуществлении своей деятельности. Пресс-служба ФК «Динамо» (Киев) уполномочена заявить, что подобная информация не соответствует действительности. Футбольный клуб «Динамо» продолжает работать с «ПриватБанком» в обычном режиме. Никаких проблем с обслуживанием счетов не было, если не считать нескольких первых дней после объявления о национализации «ПриватБанка», — сообщает пресс-служба.
В клубе отметили, что имеют полное и взаимное понимание по всем вопросам как с администрацией «Привата», так и с руководством Нацбанка.
Кабмин в декабре принял решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций «ПриватБанка». Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Украины Александр Шлапак.
«ПриватБанк» работает на рынке Украины с 1992 года.