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19:08 (мск), источник: Газета.Ру

Резервный фонд России за 2016 год сократился почти в четыре раза

Резервный фонд России по состоянию на 1 января 2017 года сократился в рублях почти в четыре раза, составив 972,13 млрд руб., что эквивалентно $16,03 млрд, сообщается на сайте Минфина.

Источник: Reuters

В 2016 году совокупный объем фонда составлял 3,13 млрд руб., что эквивалентно $49,95 млрд. Таким образом, в рублях его объем сократился в 3,7 раза.

При этом в декабре прошлого года часть средств Резервного фонда в иностранной валюте (S6,87 млрд, €6,44 млрд и £1,21 млрд) была реализована за 966,13 млрд руб., а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета.

В декабре 2016 года глава Счетной палаты Татьяна Голикова предупредила об исчерпании Резервного фонда в 2017 году, после чего правительство перейдет к использованию средств Фонда национального благосостояния.
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