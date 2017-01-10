Резервный фонд России за 2016 год сократился почти в четыре раза

В 2016 году совокупный объем фонда составлял 3,13 млрд руб., что эквивалентно $49,95 млрд. Таким образом, в рублях его объем сократился в 3,7 раза.

При этом в декабре прошлого года часть средств Резервного фонда в иностранной валюте (S6,87 млрд, €6,44 млрд и £1,21 млрд) была реализована за 966,13 млрд руб., а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета.