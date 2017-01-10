Жители новостройки в Шымкенте опасаются обрушения дома

Стены некоторых квартир нового многоэтажного дома в центре Шымкента потрескались, а с верхних этажей течёт вода. Трещины появились два месяца назад, сообщает Otyrar.kz.

«Я спала в этой комнате… Примерно в пять часов утра я проснулась от странного хлопка, как будто петарда возле кровати взорвалась. На меня даже штукатурка посыпалась. Я включила свет и обомлела: в стене образовались большие трещины», — рассказала жительница дома Бахар Мамедова.

С тех пор инвалида II группы мучает бессонница — женщина опасается спать в такой квартире.

По словам женщины, в девятиэтажном доме начались проблемы сразу после заселения. Сначала затопило квартиры с первый по восьмой этажи. Потом протекать начала крыша. От сырости падает штукатурка с потолка.

Представители строительной компании не отрицают, что в доме треснули стены, но не считают в этом себя виноватыми. «Этот материал (газоблоки — Авт.), как известно, не любит резкого перепада температуры. Примерно год этот дом был не заселён, за это время погода была разная, поэтому и стены стали расходиться. Но это не страшно, сейчас всё заштукатурим, ну, а потом жильцам необходимо не допускать температурных перепадов в помещении», — прокомментировали в строительной компании.

Однако новосёлы, в числе которых преимущественно представители социально-уязвимых слоёв населения, не верят словам застройщика. Они требуют создания специальной комиссии, которая даст заключение по качеству строительства и при необходимости накажет ответственных лиц.

8 января в Шымкенте обрушился дом барачного типа. Обрушение произошло из-за взрыва газа. После этого несчастного случая в акимате ЮКО решили проверить все времянки.