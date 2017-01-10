С марта в Казахстане будут продавать сигареты с новыми «страшилками»

Сигаретные пачки с новыми устрашающими картинками, предупреждающими об опасности и вредных последствиях курения, появятся в продаже в Казахстане уже с середины марта, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

«17 марта 2017 года на сигаретных пачках в странах Евразийского экономического союза появятся новые “страшные” картинки. У изготовителей, импортеров или продавцов осталось меньше трех месяцев, чтобы разместить их на упаковках в соответствии с требованиями технического регламента ЕАЭС», — говорится в сообщении комиссии.

Техрегламентом союза предусмотрено нанесение такой картинки на каждую пачку сигарет, либо использование листа-вкладыша с предупреждениями о вреде курения.

На пачках будут изображены органы человека, пораженные опасными недугами, которые вызывает курение, и названия заболеваний: от пародонтоза до гангрены и рака. При этом предусмотрено использование самого неприятного, по мнению ученых, грязно-коричневого цвета с кодировкой Pantone 448C. Площадь предупреждения должна быть не менее половины площади каждой из основных сторон упаковки.

«Кроме того, запрещено наносить на сигаретные пачки картинки или надписи, которые напоминали бы о чем-то вкусном и полезном: ягодах, фруктах и т. п. Ведь это приводит, по сути, к обману курильщиков, которые ассоциируют табачное зелье с полезными продуктами. По аналогичной причине также нельзя указывать и количество никотина, смол, монооксида углерода: потребители не должны думать, что чем меньше содержание вредных веществ, тем безопаснее продукт», — добавили в комиссии.

Полный запрет на производство сигарет с пачками без новых устрашающих картинок вводится с середины ноября, при этом обращение товаров с менее «пугающими» рисунками допускается до полной реализации в стране союза, где они были выпущены.

Напомним, в Казахстане сигареты обзавелись упаковкой с предупреждающими надписями в апреле 2013 года.