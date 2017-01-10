Нацбанк продолжает опускать официальный курс гривни

100 USD США — 2718.6833 (10 января — 2702.0929).

100 EUR — 2872.8326 (10 января — 2861.2462).

10 RUR — 4.5347 (10 января — 4.4547).

В пятницу, 10 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,10/27,20 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7097/28,8156 грн/евро, по отношению к российскому рублю — на уровне 0,4517/0,4531 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,20 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 374 сделки на сумму 262,22 млн долл.