Губернатору показали детский «долгострой» в Темрюкском районе

Вениамин Кондратьев посетил Темрюкский район, где побывал на винодельческом заводе. Но работники больше желали говорить с губернатором не о вине, а о бытовых проблемах. Ведь местные жители уже давно обеспокоены очередями в детский сад.

— У нас возле Дома культуры строится красивое здание, которое, мы думаем, что будет детсадом. Только мы дождаться не можем, когда двери сада распахнутся.

Губернатор лично поехал посмотреть, как идут работы в новом детском саду. Здание возводили долго. Сейчас осталось установить внутри оборудование. Садик рассчитан на 280 мест. На территории размещены 12 игровых площадок. На втором этаже есть залы для занятий физкультурой и музыкой.

— Это тот инструмент в детском саду, который позволит талант пробудить. А вдруг это будущий великий композитор живет здесь, в нашей глубинке.