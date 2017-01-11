Еврокомиссия одобрила финансирование проектов в Калининградской области, Польше и Литве

Бюджет программы «Россия — Польша» составляет 62 млн евро. Затраты на совместные проекты с Литвой — 23,5 млн евро.

«Это средства России и ЕС, но участникам будет необходимо профинансировать часть затрат на реализацию проектов», — рассказала врио руководителя агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова.

В программе приграничного сотрудничества «Литва — Польша — Россия», которая завершилась в 2015 году, приняли участие 15 муниципалитетов. За это время был реализован 31 проект.

Приоритеты в программе с Польшей — продвижение местной культуры и сохранение исторического наследия; защита экологии, адаптация к изменению климата и так далее.

Главные задачи российско-литовской программы — совершенствование систем управления границей и безопасности; продвижение местной культуры и сохранение исторического наследия.

По словам Аллы Ивановой, заявки на участие в программе будут рассматривать на конкурсной основе. Руководитель ведомства подчеркнула, что совместные программы России и ЕС направлены «на повышение качества жизни людей и решение социальных вопросов по обеим сторонам границы».