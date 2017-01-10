«Минималка» 3200: власти создадут группы контроля

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко во время заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению реализации решений, направленных на повышение уровня оплаты труда.

«Аналогичные межведомственные рабочие группы должны быть созданы на уровне каждой области. Рабочую группу должен возглавить человек по должности не ниже заместителя главы ОГА», — цитирует Розенко пресс-служба вице-премьера.