«Минималка» 3200: власти создадут группы контроля
Правительство Украины планирует сформировать в регионах страны межведомственные рабочие группы для мониторинга ситуации с выполнением решения Кабмина о повышении заработной платы до 3200 грн.
Правительство Украины планирует сформировать в регионах страны межведомственные рабочие группы для мониторинга ситуации с выполнением решения Кабмина о повышении заработной платы до 3200 грн.
Об этом сообщил
«Аналогичные межведомственные рабочие группы должны быть созданы на уровне каждой области. Рабочую группу должен возглавить человек по должности не ниже заместителя главы ОГА», — цитирует Розенко
По его словам, такие рабочие группы будут реагировать на жалобы граждан касательно невыполнения решения правительства о повышении минимального уровня оплаты труда до 3200 грн.
Как сообщалось, в конце декабря прошлого года
В начале декабря Верховная Рада Украины приняла разработанный Кабинетом министров закон о повышении с 1 января 2017 года минимальной зарплаты вдвое — до 3200 грн.