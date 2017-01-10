Прокуратура Жамбылской области опровергла информацию о взрыве на заводе АО «Казфосфат»

По словам генерального директора АО «Казфосфат» Мукаша Искандирова, в цехе № 7 НДФЗ произошли неполадки, жертв нет, один рабочий получил ожог кисти руки.

«По факту “взрыва”, якобы имевшего место в ЖФ ТОО “Казфосфат”, о котором 10.01.2017 сообщили в отдельных средствах массовой информации, поясняем: был показан видеосюжет об аварии, произошедшей на одном из объектов Жамбылского филиала АО “Казфосфат”, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Жамбылской области. — Установлено, что в 7-м цехе филиала “Казфосфат” произошла авария (хлопок с разливом кислоты на площади около 5−10 кв. м.). В результате произошедшего один работник цеха получил 5%-й ожог кисти руки (диагноз: термохимический ожог парами серной кислоты 1−2 степени) и госпитализирован в городскую больницу № 2. Других пострадавших не имеется. Таким образом, распространенная информация о получении повреждений многочисленными работниками “Казфосфата”, а также о сильном взрыве на предприятии, является недостоверной».

Последствия аварии устраняются, предприятие продолжает работать в штатном режиме.