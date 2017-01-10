Кандидат Трампа в госсекретари оказался акционером «Яндекса»

В частности, Тиллерсону принадлежит небольшой пакет в Yandex N.V. (нидерландская компания, владеет одноименным российским поисковиком), стоимостью от $1 до $15 тыс. Также ему принадлежат пакеты акций в китайских Alibaba, Baidu и других компаниях. Общая стоимость активов будущего госсекретаря оценена телеканалом примерно в $500 млрд.

Представитель «Яндекса» заявил РБК, что они «публичная компания с 2011 года, и любой может купить акции». Yandex N.V. торгуется на американской бирже NASDAQ. Текущая капитализация компании составляет $7,028 млрд. Исходя из этого, доля Рекса Тиллерсона в компании составляет значительно меньше 1%.

Среди крупнейших акционеров Yandex в отчете компании за 2015 год указаны один из ее основателей Аркадий Волож (владел 10,78% акций, что соответствовало 41,21%-ной голосующей доле), Baillie Gifford & Co. (6,98% или 3,06% голосов), Capital Research Global Investors (5,74% или 2,51% голосов), а также один из старейших сотрудников компании Владимир Иванов (4,02% или 5,85% голосов).

Российские власти также являются косвенным совладельцем «Яндекса» через подконтрольный им Сбербанк. Банк еще в 2009 году приобрел «золотую акцию» «Яндекса» за символический 1 евро. Благодаря этому Сбербанк имеет право блокировать сделки с крупными пакетами акций поисковика.