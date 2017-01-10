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23:15 (мск), источник: РИА Новости

ЕС может ограничить доступ мессенджеров к данным пользователей

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Евросоюз может ограничить доступ мессенджеров к данным пользователей, пишет агентство Блумберг со ссылкой на черновой проект правил для IT-компаний.

Источник: Reuters

Согласно проекту документа, европейские пользователи смогут получить возможность усилить контроль за своими настройками в онлайн-приложениях. Новые правила распространят действие закона ePrivacy не только на телекоммуникационные компании, но и на «новые способы электронной коммуникации, такие как WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage или Viber», следует из сообщения.

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«Я хочу обеспечить конфиденциальность электронных коммуникаций и личной жизни», — приводит агентство заявление вице-президента ЕС по вопросам единого цифрового рынка Андруса Ансипа (Andrus Ansip), полученное по электронной почте.

В России на рассмотрении в Госдуме сейчас находится законопроект о регулировании мессенджеров и видеосервисов.

Для интернет-мессенджеров проект, в частности, устанавливает требование по идентификации пользователей, которая, как предполагается, должна будет осуществляться самими компаниями на основании договора с телекоммуникационными операторами или сведений единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Кроме того, проект предполагает, что пользователи мессенджеров должны будут иметь возможность отказаться от получения сообщений, мессенджеры должны будут обеспечивать конфиденциальность передаваемых данных, обеспечивать рассылку по запросу госорганов.

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