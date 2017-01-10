ЕС может ограничить доступ мессенджеров к данным пользователей
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Евросоюз может ограничить доступ мессенджеров к данным пользователей, пишет агентство Блумберг со ссылкой на черновой проект правил для
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Евросоюз может ограничить доступ мессенджеров к данным пользователей, пишет агентство Блумберг со ссылкой на черновой проект правил для
Согласно проекту документа, европейские пользователи смогут получить возможность усилить контроль за своими настройками в
«Я хочу обеспечить конфиденциальность электронных коммуникаций и личной жизни», — приводит агентство заявление
В России на рассмотрении в Госдуме сейчас находится законопроект о регулировании мессенджеров и видеосервисов.
Для
Кроме того, проект предполагает, что пользователи мессенджеров должны будут иметь возможность отказаться от получения сообщений, мессенджеры должны будут обеспечивать конфиденциальность передаваемых данных, обеспечивать рассылку по запросу госорганов.