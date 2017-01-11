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00:21 (мск), источник: РИА Новости

Всемирный банк сохранил прогноз-2017 по росту ВВП РФ на уровне 1,5 процента

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости/Прайм. Всемирный банк (ВБ) сохранил прогноз по росту ВВП России в 2017 году на уровне 1,5%, в последующие два года ожидает ускорения роста до 1,7% и 1,8% соответственно, говорится в январском обзоре банка Global Economic Prospects.

В ноябре 2016 года в своем докладе по экономике России ВБ улучшил прогнозы по динамике ВВП РФ по сравнению с озвученными в июньском обзоре Global Economic Prospects: на 2016 год — до —0,6% с —1,2%, на 2017 год — до 1,5% с 1,4%. В то же время ожидания на 2018 год были ухудшены до 1,7% с июньских 1,8%.

По оценке банка, в 2016 году экономика России показала спад на 0,6%, как и ожидалось. В 2017 году рост возобновится, однако в базовом сценарии он, вероятно, останется ниже среднего показателя 1995−2008 годов в 4,1%, что частично связано с низкими ценами на нефть, говорится в обзоре.

ВБ отмечает, что колебания мировых цен на энергоносители остаются главным фактором риска для экономик России и других экспортеров энергоносителей Центрально-Азиатского региона (Азербайджан, Казахстан, Туркмения, Узбекистан).

Минэкономразвития в базовом сценарии ожидает роста ВВП России в 2017 году на 0,6%, в 2018 году — на 1,7%, в 2019 — на 2,1%. Сценарий «базовый плюс» предполагает рост на 1,1%, 1,8% и 2,4% соответственно. В 2016 году Минэкономразвития ожидало спада ВВП на 0,5%. Оценок по итогам года ведомство пока не озвучивало.

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