Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Европа потребовала от Украины заплатить России все долги
Россия объявила бойкот ПАСЕ, за членство в которой отдала €32 млн
Старшая сестра — это диагноз
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Наталья Подольская показала идиллию в семье Пресняковых
В поздних родах обвинили семью
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
"Не могу остановиться!": Юлия Меньшова о новом увлечении
СМИ: Елена Ваенга находится в тяжёлом состоянии
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
"Россия беднее, чем три года назад": СМИ оценили политику Путина
СМИ: Киев может уступить РФ ради жизней украинцев
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
25События года в фотографиях
10Общероссийская елка в Кремле
14Зима в Северном полушарии
06:54 (мск), источник: Ежедневник.by

Бизнес назвал самые коррумпированные госслужбы

Согласно опросу малого и среднего бизнеса, проведенного ИПМ, наиболее подвержены коррупции такие сферы, как санитарный и пожарный надзор и госзаказы.

Источник: AP 2016

Исследовательский центр ИПМ опубликовал аналитическую работу о проблемах коррупции в оценках белорусского малого бизнеса. Исследование основывается на опросе 400 малых и средних предприятий (МСП), проведенного в апреле-мае 2016 года.

Самые коррумпированные госсектора

В работе выявлены пять сфер государственного регулирования, наиболее подверженных злоупотреблениям и коррупции по мнению МСП. Ими стали санитарный и пожарный надзор, получение государственных заказов и участие в тендерах, получение различных разрешений в местных органах власти, а также гигиеническая регистрация и сертификация.

Указанные сферы по данным опросов 2014 г. и 2016 г. фактически не различаются, что свидетельствует о хроническом характере данных проблем для малого и среднего бизнеса.

В целом опрошенные бизнесмены поставили коррупцию на 9 по важности место среди 22 основных барьеров, препятствующих развитию бизнеса в Беларуси. Есть основания полагать, что острота данной проблемы за последние годы несколько снизилась. В частности, в 2014 г. и 2015 г. коррупция занимала 3−5 и 5 позицию соответственно.

Предприятиям был предложен вопрос о распространенности коррупции в их сфере деятельности. 45% МСП назвали уровень коррупции низким. По сравнению с 2014 годом уменьшилось число тех, кто считает уровень коррупции высоким — с 35% до 22%.

Наиболее низкие уровни оценки коррупции наблюдались у руководства более крупных предприятий, нацеленных на развитие бизнеса.

В коррупции виноваты корыстолюбивые чиновники

Согласно опросу, коррупция наиболее негативно влияет на рост и развитие частного бизнеса, экономический рост в целом, а также на эффективность работы органов государственного управления.

Также бизнесменов спрашивали о причинах коррупции. На первое место МСП поставили корыстолюбие государственных служащих, на втором — терпимость общества к коррупции, на третьем — высокая степень государственного регулирования экономики.

Показательно, что низкая заработная плата государственных служащих, по мнению респондентов, является наименее важной причиной коррупции в стране.

Большинство респондентов (более 64%) не видит никаких изменений в борьбе с коррупцией за последний год.

Аналитики ИПМ рассчитали индекс восприятия коррупции по своим данным, чтобы сравнить его с показателем международной организации Transparency International.

В 2015 году индекс восприятия коррупции Transparency International для Беларуси составил 32 балла, что соответствовало 107 месту среди рассматриваемых стран.

ИПМ провел пересчет со своими данными, получив уровень восприятия коррупции в 60 баллов. Это соответствовало бы 30−35 месту в рейтинге, наряду с такими странами как Польша, Тайвань, Кипр, Израиль, Литва и Словения.

«Мы не ставили задачу усомниться в правильности результатов Transparency International относительно Беларуси. Здесь следует учитывать, что это лишь мнение малого и среднего бизнеса по поводу уровня коррупции в сфере МСП, а не общества в целом», — подчеркнули в ИПМ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Строительство "Газпром Центра" в Минске заморожено из-за дефектов фундамента
Обама призвал «восстановить демократические институты» в США
Трамп прокомментировал сообщения о контактах с Москвой
Россияне перешли на овощную диету
Лукашенко: только союзы равноправных стран способны выжить
Стрелок из Чарлстона приговорен к смертной казни
19 стран призвали лишить Россию всех турниров
На Сахалине в ДТП с участием скорой погибли пять человек
Спорт
Ренессанс России на катке, в желобе и прыжках 2017 год начался для наших представителей в зимних видах спорта весьма успешно
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Как хранить новогодние украшения: 14 новых идей
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком Телеведущая наслаждается всеми прелестями материнства.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь