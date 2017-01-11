Владельцу пит-стопа в Приморье пришлось разбираться с прокуратурой
Соблюдение гражданских прав остается в центре внимания органов прокуратуры Приморья, пишет ИА Дейта.
Соблюдение гражданских прав остается в центре внимания органов прокуратуры Приморья, пишет ИА Дейта.
Прокуратура Партизанска выявила нарушения в работе местного предпринимателя, управляющего
Установлено, что в этом павильоне трудятся два работника, в обязанности которых входит прием заказов, приготовление
В итоге прокуратурой вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ. В итоге коммерсант оштрафован на 5 тыс. рублей. После вмешательства прокуратуры нарушения устранены.