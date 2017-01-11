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03:37 (мск), источник: ДЕЙТА

Владельцу пит-стопа в Приморье пришлось разбираться с прокуратурой

Соблюдение гражданских прав остается в центре внимания органов прокуратуры Приморья, пишет ИА Дейта.

Прокуратура Партизанска выявила нарушения в работе местного предпринимателя, управляющего пит-стопом «Macho» (ул. Ленинская, 2а).

Установлено, что в этом павильоне трудятся два работника, в обязанности которых входит прием заказов, приготовление фаст-фуда и др. При этом, в нарушение ст. 16 Трудового кодекса РФ трудовые договоры с ними не заключены.

В итоге прокуратурой вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ. В итоге коммерсант оштрафован на 5 тыс. рублей. После вмешательства прокуратуры нарушения устранены.

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