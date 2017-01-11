В Снеговой пади начал расти четвертый дом для российской семьи

В микрорайоне Снеговая падь, одной из самых новых во Владивостоке жилых территорий, активно ведется строительство уже четвертого дома, участвующего в программе «Жилье для российской семьи». Начался монтаж первых этажей.

Дом № 3 преодолел нулевую отметку — здесь уже поднимается первый этаж в третьей блок-секции. Первая и вторая блок-секции сейчас находятся в стадии монтажа стен цоколя и устройства ростверка. Работы не останавливаются и на других объектах. Каждую неделю сюда прибывают машины со стройматериалами: по 250 железобетонных панелей и 200 кубов бетона.

«В жилом доме № 25 ведутся бетонные работы стен парапета 25-го этажа. кладка наружных стен ведется на уровне 16 этажа, внутренних — на уровне 15-го. Штукатурка внутренних стен производится на 11 и 12 этажах, прокладка систем отопления — на 11 этаже, монтаж оконных блоков — на 10 этаже. Строители завершили монтаж индивидуального теплового пункта, на объекте ведется установка систем отопления, канализации, холодного и горячего водоснабжения», — сообщили в «Приморкрайстрое».