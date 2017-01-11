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07:31 (мск), источник: Profinance.kz

В Казахстане снизились цены на жилье

В Казахстане цены продажи нового жилья снизились на 3,6%, сообщает profinance.kz со ссылкой на strategy2050.kz.

Источник: Reuters

В 2016 году в Казахстане цены продажи нового жилья снизились на 3,6%, перепродажи благоустроенного — на 0,7%, арендная плата за благоустроенное жилье — на 0,2%.

Так, цена за 1 кв метр нового жилья в среднем по Казахстану составляет 247 364 тенге, цена арендного жилья — 1 278 тенге за 1 кв метр. При этом цена за 1 кв метр при перепродаже благоустроенного жилья — 188 601 тенге.

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