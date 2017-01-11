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06:27 (мск), источник: AmurMedia.ru

Коммунальщикам в Хабаровске предъявили иск на 12 млн рублей за слив стоков в реку

Очистные сооружения, обслуживающие военный городок, вышли из строя.

Хабаровск, 11 января, AmurMedia.

ФГБУ «Заповедное Приамурье» предъявило иск на 12 миллионов рублей коммунальной организации, обслуживающей военный городок под Хабаровском, за сброс неочищенных стоков в приток реки у заповедника, сообщил журналистам заместитель руководителя ФГБУ Дмитрий Гранкин. По его словам, очистные сооружения вышли из строя, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на РИА Новости.

«Сбросы осуществляются больше года. Очистные сооружения этого городка вышли из строя, и все сливается в приток реки, которая идет в Большехехцирский заповедник. Долго проводились исследования, и в конце 2016 года иск предъявлен юридическому лицу на сумму 12 миллионов рублей… Мы пытаемся предъявлением исков понудить организацию ЖКХ, которая обслуживает городок, восстановить очистку», — сказал Дмитрий Гранкин.

По его словам, в этом вопросе экологи сотрудничают с 39-й военной прокуратурой. В отношении ответственных должностных лиц уже выписывались штрафы, но ситуация не меняется. «На наш взгляд, там достаточно материалов для возбуждения дела в отношении должностных лиц, но решение принимает прокуратура», — сказал он.

Комментарии
1
станислав егоров
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