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07:24 (мск), источник: СуперОмск

В минувшем году выросли цены на масло, рыбу, хлеб и алкоголь

В 2016 году сильнее всего, согласно данным Росстата, подорожало сливочное масло, цена на которое за год выросла более чем на 20%.

Остальные молочные продукты подорожали в среднем на 9,5%. На третьем месте оказались рыба и морепродукты, подорожавшие в среднем на 8,6%.

Быстрее среднего темпа росли цены на крупы и алкогольные напитки (по 6,4%), а также на хлеб и хлебобулочные изделия (плюс 5,9%). Макаронные изделия за год подорожали на 4,5%, подсолнечное масло — на 3,4%, мясо — на 1,6%.

Также снизились цены на сахарный песок (за год они упали на 6%), яйца (минус 0,7%) и овощи и фрукты. Однако только за декабрь 2016 года плодоовощная продукция подорожала в магазинах в среднем на 0,9%, а свежие огурцы — сразу на 23,7%.

Средняя по стране стоимость минимального набора продуктов питания за 2016 год выросла лишь на 3,5%, составив чуть более 3,7 тыс. руб.

Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожали в 2016 году табачные изделия, прибавившие в цене сразу 17,8%. Кроме того, в тройку быстрее всего дорожавших товаров вошли обувь (плюс 9,2%) и ткани (плюс 7,6%).

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