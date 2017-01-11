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06:52 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае установили рекорд по строительству многоэтажек

Всего в 2016 году было построено более 900 тыс. кв. метров жилья.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В 2016 году Красноярский край побил собственный рекорд по строительству многоэтажек. Всего в прошлом году было построено около 900 тыс. кв. метров жилья. Это самый высокий показатель за последние несколько лет, сообщили в краевом Союзе строителей.

«Конечно, это рекорд. У строителей был серьёзный задел в 2015 году, который позволил в начале 2016 сдать в эксплуатацию порядка 200 тыс.кв.м., также на итоговые цифры повлияли и другие факторы», — рассказал вице-президент Союза строителей Виктор Дьяконов.

В планах на 2017 год числится меньший объем строительства. В наступившем году планируется возвести около 700 тыс. кв. метров жилья.

Добавим, что по результатам 2016 года департамент градостроительства презентовал другие данные. В мэрии рассказали, что за год только в Красноярске удалось построить почти 600 тыс. квадратных метров жилья.

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