Где в Уфе уберут снег 11 января?

Так, сегодня будут очищены от снега следующие дворы Орджоникидзевского района: Космонавтов, 3; пр. Октября, 146; Блюхера, 6/1, 6/2; Б. Хмельницкого, 69; Борисоглебская, 18, 18/1; Кремлевская, 57, 57/3; Ульяновых, 25; Мира, 36; Калинина, 75; пр. Октября, 127/1; Ш. Руставели, 29; Российская, 3.

В Калининском районе пройдет очистка от снега придомовых территорий: Интернациональная, 115,117, 143,145; Первомайская, 27,29, 71, 71а; Черниковская, 89/1, 89/2; Касимовская, 2,6/2; Глинки, 7, 9, 11; Т. Янаби, 45,47.

Кроме того, по следующим адресам от снега будут очищены кровли домов: Интернациональная, 115,117; Первомайская, 27,29, 58,58/1,58/2, 78/1, 86; Кольцевая, 130, 132; Хакимова, 6,8; Сосновская, 48, 34а, 44а; Мечетлинская, 2; С. Богородская, 11, 11а, 13; Фр. Бригад, 36а.

В Советском районе: Комсомольская 35; Кирова 95; 50 лет Октября 7; Бабушкина 21/1; Айская 79; Комсомольская 17; Бакалинская 66/3,66/4,66/5; Р. Зорге 40/1.

В Демском районе: ул. Правды 18/1; Правды, 4/1,1; М Джалиля, 74/2, 74/3; Левитана, 38.

В Кировском районе: Генерала Горбатова 7; Рабкоров 11/2; 11/3; Аксакова, 7; З. Валиди, 66; Достоевского 102;102/1; Мубарякова 7/1; Авроры 3; 3/1; Ст. Кувыкина, 21,21/1.

В Октябрьском районе: М. Жукова, 17 А, 17 В, 17 Г, 17Д; Б. Бикбая, 39; М. Рыльского, 6/1; Набережная р. Уфы, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 45, 45/4, 47/1; Ак. Королева, 10/1; Р. Зорге, 35, 35/1, 37; проспект Октября, 57, 61, 61/1, 61/2, 122, 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 134, 134/1, 134/2, 136, 136/1, 136/2; Комсомольская, 161/1, 161/3; 50 лет СССР, 43, 43/1, 43/2, 45.

В Ленинском районе: ул. Достоевского, 40/15, 40/16, 40/17; ул. Революционная, 12, 14; ул. Летчиков, 4/4; ул. Гафури, 13/1. Кроме того, по следующим адресам от снега будут очищены кровли домов: ул. Аксакова, 80; ул. Революционная, 16; ул. М. Карима, 50; ул. Судоремонтная, 16; ул. Аральская, 30; ул. Лесопильная, 29.