Самые крупные госконтракты 2016 года в Татарстане достались ГЖФ, КВЗ и самарским дорожникам

(Казань, 11 января, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев).1,3 млрд рублей на покупку жилья для переселения людей из аварийного жилья потратили в Зеленодольске (436,1 млн), Чистополе (380,7 млн) и Казани (488,6 млн).

Напомним, Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства в декабре 2016 отмечал важность переселения людей из аварийного жилья. Особую роль при решении данной проблемы он отвел Государственному жилищному фонду. «Я думаю, что если бы у нас жилищного фонда не было, мы бы близко даже не смогли эту программу решить. Главная задача — усилить работу по вводу жилья по программе переселения из аварийного жилфонда», — сказал он.

Реализация госпрограммы по переселению из аварийного жилья завершилась. Однако полностью ее реализовать не удалось. «Пока рабочего решения этой проблемы не найдено, но 1 марта мы закончим приватизацию жилья и займемся расселением из аварийного в арендное жилье, то есть в жилье по социальному найму», — отмечает депутат Госдумы от РТ Александр Сидякин.

Планируется, что в 2017 году госпрограмма будет завершена.

Казанский вертолетный завод поставит для МЧС РФ четыре Ми-8 за 1,3 млрд рублей

В сентябре 2016 подписано 2 контракта на поставку трех вертолетов Ми-8МТВ-1 (еще один контракт был заключен весной). Общая сумма сделок составила 1,3 миллиарда рублей. Все три машины были направлены в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Авиационно-спасательный центр» в Южном региональном центре МЧС России. Еще один Ми-8МТВ-1 отправится в Сибирский региональный центр по делам гражданской обороны.

Ми-8МТВ1 — модификация вертолета для нужд МЧС России позволяет транспортировать до 24 пассажиров или 12 носилок с сопровождающими или 4000 кг груза в кабине или 4000 кг на подвеске.

Самыми объемными по вложениям стали контракты на дорожное строительство

Крупнейший контракт на обслуживание федеральной трассы, находящейся в ведении Волго-Вятского управления Росавтодора получила компания из Самарской области. Общая сумма контракта — 746,2 млн рублей. Помимо автодорожной сети в Татарстане в структуру Волго-Вятского управления входят также дороги в соседних регионах.

Основным подрядчиком стала компания ООО «Автодоринжиниринг» из города Сызрань Самарской области. Согласно условиям контракта выполнение работ разделено на три этапа. В 2016 году нужно будет освоить 237,1 млн рублей, в 2017 — 354,6 млн рублей, в 2018 — 154,5 млн рублей бюджетных денег.

Реконструкция проспекта Чулман в Набережных Челнах обошлась бюджету республики в 687,2 млн рублей. Тендер на выполнение работы получил татарстанский подрядчик ЗАО «Трест Камдорстрой».

В октябре 2016 «Татар-информ» писал, что после проведения реконструкции горожане через систему «Народный контроль» стали жаловаться на некачественный ремонт. В исполкоме города позже сообщили, что подрядчик (Камдорстрой) начал работу по устранению недоделок в капитальном ремонте проспекта Чулман.

Проспект Чулман — одна из главных магистралей города. Капитальный ремонт на ней не проводился с 70-х гг прошлого столетия.

340 млн рублей получил республиканский фонд «Возрождение», курируемый первым Президентом Республики Татарстан Минтимером Шаймиевым от Министерства культуры РТ на реставрацию Свияжска и Болгара.

Планируется проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия на территории достопримечательного места «Остров-град Свияжск», Болгарское городище в рамках реализации комплексного проекта «Культурное наследие остров-град Свияжск и древний Болгар» в 2016 году.

В Набережных Челнах построят Дом Правосудия стоимостью 291,1 млн рублей

Тендер на строительство выиграло Муниципальное казенное предприятие города Набережные Челны «Дирекция инжиниринга и аудита строительства» (МКП «ДИАС»).

В новом здании будут работать 110 человек, рассчитано оно на 550 посетителей в день. Финансирование будет осуществляться поэтапно: 20 млн в 2016 году, 91,7 млн в 2017-м и 180 млн в 2018 году. Ранее сообщалось, что Набережные Челны попали в федеральную программу «Развитие судебной системы России на 2013−2020 годы», в рамках которой и осуществляется финансирование строительства.