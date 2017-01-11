За прошлый год в Новосибирске сократили 9 тысяч работников

К концу 2016 года в области насчитывалось 15,5 тысяч безработных. Официальный уровень официальной безработицы составляет 1,1% от численности рабочей силы. К концу 2015 года по области было зарегистрировано 18,5 тыс. безработных.

«В 2016 году в 1235 организациях в связи с сокращением уволены 8968 человек. Это составляет только 49% от числа всех работников, заявленных к высвобождению», — рассказали в пресс-службе.

Всего центр занятости за 2016 год помог трудоустроиться 66 тысячам человек. В 2016 году работодателями в государственную службу занятости заявлено 165,5 тысяч вакансий, что больше аналогичного периода прошлого года на 9%. На конец года заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках составила 20,8 тысяч человек, что меньше аналогичного периода 2015 года на 4,1%.