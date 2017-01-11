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07:14 (мск), источник: Om1.ru

В разрушающейся омской гимназии сделали капремонт после требований прокуратуры

Здание несколько десятков лет не ремонтировали, и его состояние стало угрожать здоровью и жизни учащихся и преподавателей.

Прокуратура Омска во время проверки гимназии № 88 обнаружила, что образовательное учреждение давно нуждается в ремонте, а состояние школы грозит опасностью для тех, кто в ней находится.

Образовательное учреждение, первоначально являвшееся средней школой, было открыто в 1955 году. В 2008 году на здании гимназии начали появляться первые трещины, а состояние здания все ухудшалось. Специалисты провели комплексное обследование технического состояния строительных конструкций. После чего эксперты вынесли вердикт: школа находится в предаварийном состоянии и ей срочно требуется капитальный ремонт.

Такое же заключение дали специалисты МЧС по Омской области и управления по делам ГО ЧС Администрации Омска после комиссионного визуального обследования помещений в октябре 2008 года. Аналогичный вывод сделала комиссия в составе директора гимназии и специалистов Администрации Омска в феврале 2012 года и августе 2015 года. В 2016 году лицензированная комиссия оценила техническое состояние гимназии как ограниченно работоспособное.

Несмотря на то, что состояние школы угрожало жизни и здоровью учеников и учителей, муниципалитет на протяжении долгого времени не выделял деньги на проведения капитального ремонта гимназии.

Татьяна Булихова, старший помощник прокурора Омской области:

— По результатам проверки прокурор города Омска направил в суд исковое заявление с требованиями обязать Администрацию города Омска, департаменты образования и имущественных отношений Администрации города Омска, а также БОУ города Омска «Гимназия № 88» устранить нарушения закона, обеспечив условия безопасности пребывания граждан в образовательном учреждении.

Октябрьский районный суд Омска полностью удовлетворил требования прокурора. В настоящее время решение суда исполнено — в школе провели капитальный ремонт, а права граждан восстановлены.

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