СМИ: Дальспецстрою больше не дадут строить гражданское жилье в Хабаровском крае

ФГУП «ГУСС “Дальспецстрой”» в ближайшее время может полностью покинуть строительный рынок Хабаровского края в части возведения гражданских объектов. Представитель компании рассказал журналистам, что строительства новых жилых домов не предвидится, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Коммерсант».

Напомним, что ранее министр обороны Сергей Шойгу объявил об упразднении головной организации Дальспецстроя — Федерального агентства специального строительства (Спецстрой России). Само дальневосточное подразделение агентства после ликвидации Спецстроя должно переориентироваться исключительно на строительство объектов Минобороны.

В декабре 2016 года в пресс-службе компании отметили, что работа по имеющимся контрактам будет продолжена — строится девять жилых домов с привлечением средств дольщиков.

Как пишет «Коммерсант», сейчас в компании подтверждают намерение достроить объекты, но в дальнейшем Дальспецстрой уйдет с этого рынка.

«Никто не отказывается от выполнения обязательств, но брать на себя новые нам не дадут», — сообщил журналистам издания источник в Дальспецстрое, комментируя возможность участия компании в тендерах 2017 года.