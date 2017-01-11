На 4% увеличат ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве в Иркутской области

Ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве, назначенные до 1 января 2017 года, будут проиндексированы на коэффициент 1,04 (увеличены на 4%). Как 1 января сообщает Иркутское отделение фонда социального страхования РФ, в Иркутской области 8805 человек получают ежемесячные страховые выплаты. Перерасчёт им будет произведён уже в январе этого года. Основание для перерасчета — постановление правительства Российской Федерации «Об установлении коэффициента индексации размера ежемесячной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».