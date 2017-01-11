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07:54 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области проиндексировали размер выплат льготникам

С первого января 2017 года в Челябинской области проиндексирован размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и ветеранам военной службы, а также труженикам тыла, жертвам политических репрессий и сельским специалистам в Челябинской области.

Источник: Uralpress.ru

Соответствующее решение принято губернатором Борисом Дубровским.

Ветераны труда и ветераны военной службы, не пользующимся услугами местной телефонной связи, будут получать ЕДВ в размере 1089 рублей (до этого они получали по 1027 рублей в месяц).

Для ветеранов труда и ветеранов военной службы, пользующихся услугами местной телефонной связи, эта сумма увеличится с 1177 рублей до 1248 рублей.

Размер ЕДВ у жертв политических репрессий повысился с 1284 до 1361 рубля, сельских специалистов — с 1177 до 1248 рублей. Проиндексирован и размер ЕДВ для тружеников тыла — он вырос с 235 до 249 рублей.

Как уже сообщало агентство, с первого сентября 2016 года был проиндексирован на 6% размер ЕДВ для ветеранов труда Челябинской области. Ежемесячная денежная выплата региональным ветеранам труда, не пользующимся услугами местной телефонной связи, составляет 877 рублей. Для ветеранов труда, пользующихся услугами местной телефонной связи, — 1027 рублей.

На сегодняшний день ЕДВ получают 453 тысячи южноуральцев. «На предоставление льготникам ежемесячной денежной выплаты с учетом повышения в бюджете Челябинской области на 2017 год запланировано около пяти миллиардов рублей». — уточнила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

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