Омскую сгущенку проверили на фальсификат в Красноярске

На этот раз под внимание экспертов попала сгущенка, произведенная, в том числе, и в Омской области. Всего для оценки было закуплено 9 образцов с массовой долей жира 8,5%, изготовленных в Краснодарском крае, Белгородской, Кемеровской, Омской и Курской областях, а также в Республиках Хакасия и Марий Эл.

Здесь искали растительные жиры. Их выявление, по словам специалистов, свидетельствует о фальсификации продукта.

Однако испытания успешно прошли все 9 образцов: т/м «Коровка из Кореновки» (ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат»), т/м «Советское» и т/м «Алексеевское» (ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат»), ООО «Маримолоко», т/м «Тяжин» (ООО «Кузбассконсервмолоко»), т/м «Простоквашино» (ООО «Промконсервы»), т/м «Семенишна» (ООО «Саянмолоко»), т/м «Любимое молоко» и т/м «Сгустена» (ЗАО «Любинский молочно-консервный комбинат»). Все образцы были изготовлены из молочного жира, как и требуют стандарты.

Отметим, что ранее эксперты забраковали «Докторскую» колбасу из Омска по итогам проверки.