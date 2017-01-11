Строительство нового порта «Самарга» обойдется дешевле реконструкции Ванино — Юрий Чайка

Хабаровск, 11 января, AmurMedia.

Строительство нового порта обойдется не дороже, чем восстановительные работы в Ванино. Учитывая это, у «Самарга холдин» есть все шансы на реализацию грандиозной стройки стоимостью чуть ли не в полтриллиарда рублей, сообщил корр. ИА AmurMedia первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиционной, территориальной и промышленной политики Юрий Чайка.

Как отметил министр инвестиций, на данный момент у «Самарга холдинг» только две проблемы: деньги и земельный вопрос. Однако даже при этом, у амбициозного и спорного проекта есть хорошие шансы на воплощение.

— У проекта есть хорошие шансы, главное чтобы было финансирование. Команда уже полгода работает с этим портом. Они проехались по участку возведения железной дороги, оценили портовые мощности и, кроме того, готовятся возвести в Хабаровском крае логистический центр. Мы надеемся, что проект будет реализован. Что касается земельного вопроса, то необходимо определиться с территорией, которая бы устроила инвестора с позиции примыкания к железной дороге, — сообщил Юрий Чайка.

При этом, как отметил Юрий Чайка, строительство нового порта обойдется чуть ли не выгоднее, чем реконструкция уже существующего в поселке Ванино.

— Реализация подобного проекта в Ванино точно не обошлась бы дешевле, поскольку там необходимо провести реконструкцию железной дороги. К тому же, у Ванино максимальная пропускная способность составляет 37 миллионов тонн, что меньше, чем в проекте порта Самарга. А вот оценку строительства города я пока дать не мог, поскольку здесь необходима дополнительная поддержка инвесторов, а также нужно разработать детальный план, — добавил Юрий Чайка.