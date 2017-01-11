В Новосибирской области штрафы за нелегальную торговлю могут вырасти втрое, поправки в законопроект опубликованы на сайте Заксобрания НСО.

Депутаты Горсовета обратились к коллегам в региональный парламент с инициативой о повышении штрафов для граждан и юридических лиц за установку киосков, палаток и других нестационарных объектов без разрешения.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что для размер санкций за незаконные киоски для должностных лиц вырастет до 5 тысяч рублей (сейчас 2−5 тысяч рублей). Юридические лица могут начать штрафовать на 30 — 50 тысяч рублей (сейчас 10 — 50 тысяч рублей).

Также депутаты предлагают увеличить штрафы за торговлю в неустановленных местах.

Сейчас для граждан они составляют 300 — 1000 рублей, предлагается повышение до 3−5 тысяч рублей. Для должностных лиц штрафы могут повысить с трех до 5 тысяч рублей. Для юридических лиц размеры материальных санкций вырастут с 15 до 20 тысяч рублей.

«Правоприменительная практика показывает, что установленные статьями 5.2 и 9.1 Закона НСО № 99-ОЗ размеры административных штрафов не позволяют решить проблему, связанную с нарушением порядка размещения временных объектов и торговлей в неустановленных местах. Следует отметить, что размеры штрафов за торговлю в неустановленных местах, установленные Законом НСО № 99-ОЗ, не менялись с 2011 года», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предложение будет рассмотрено на ближайшей сессии Заксобрания Новосибирской области.