Евгений Редин: На Южном Урале массового сокращения рабочих не предвидится

По словам первого вице-губернатора, в регионе отмечается положительная тенденция по сокращению численности безработных граждан. «За прошедший год показатели безработицы снизились, при этом сохраняется тенденция к уменьшению безработицы и с начала 2017 года. Ситуация на каждом проблемном предприятии рассматривается специальной комиссией и находится на контроле. Ведется комплексная, системная работа. По данным главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, массового сокращения рабочих, аналогичного периоду 2009−2010 годов, не предвидится», — отметил он.

В целом численность безработных на начало 2017 года уменьшилась примерно на 1,6 тыс. человек (4,6%), в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, и составила 33,2 тыс. человек.

В свою очередь Борис Дубровский поручил продолжить комплексную работу по обеспечению стабильности рынка труда, содействию в трудоустройстве и переобучению безработных, а также держать на контроле ситуацию на проблемных предприятиях региона с целью недопущения массового высвобождения сотрудников.

Добавим, что в июне 2016 года на реализацию госпрограммы по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области были направлены 130 млн рублей, из них 91 млн рублей — из федерального бюджета и 39 млн рублей — из областного бюджета.