На омских дорогах появится больше снегоуборочной техники, сообщает пресс-служба мэрии. Результаты торгов на приобретение специализированной дорожной техники станут известны уже в середине февраля.

Как уточнил директор «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров, подготовлены заявки на 67 млн рублей для покупки 16 единиц коммунальной техники, в числе которой снегопогрузчики, подметально-уборочные машины, самосвалы и пылесосы. Кроме того, две единицы мини-техники будет риобретено специально для уборки улиц Чокана Валиханова и Ленина.

Сейчас с городских улиц вывозят снег 89 самосвалов, и ежедневно около 12−15% техники выходит из строя.