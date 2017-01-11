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11:49 (мск), источник: АиФ Омск

На омских дорогах появится больше снегоуборочной техники

В ближайшее время состоятся торги по приобретению 16 единиц коммунальной техники.

На омских дорогах появится больше снегоуборочной техники, сообщает пресс-служба мэрии. Результаты торгов на приобретение специализированной дорожной техники станут известны уже в середине февраля.

Как уточнил директор «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров, подготовлены заявки на 67 млн рублей для покупки 16 единиц коммунальной техники, в числе которой снегопогрузчики, подметально-уборочные машины, самосвалы и пылесосы. Кроме того, две единицы мини-техники будет риобретено специально для уборки улиц Чокана Валиханова и Ленина.

Сейчас с городских улиц вывозят снег 89 самосвалов, и ежедневно около 12−15% техники выходит из строя.

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