На омских дорогах появится больше снегоуборочной техники
В ближайшее время состоятся торги по приобретению 16 единиц коммунальной техники.
В ближайшее время состоятся торги по приобретению 16 единиц коммунальной техники.
На омских дорогах появится больше снегоуборочной техники, сообщает
Как уточнил директор «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров, подготовлены заявки на 67 млн рублей для покупки 16 единиц коммунальной техники, в числе которой снегопогрузчики,
Сейчас с городских улиц вывозят снег 89 самосвалов, и ежедневно около 12−15% техники выходит из строя.