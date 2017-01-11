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08:14 (мск), источник: ИА Башинформ

Стерлитамак стал самым дешевым городом Башкирии по ценам на молоко — статистика

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкортостанстат опубликовал средние потребительские цены на молоко цельное пастеризованное 2,5−3,2 процента жирности в целом за 2016 год.

Потребительские цены на пастеризованное молоко в среднем по республике сложились в январе 2016 года на уровне 40,52 рубля за литр. К декабрю они подросли в Башкортостане до 43,53 рубля.

По данным выборочного наблюдения, Уфа стала одним из самых дорогих городов республики по ценам на пастеризованное молоко в 2016 году: 41,65 рубля за литр в январе и 44,38 рубля за литр в декабре.

Выгоднее всего покупать молоко было в Стерлитамаке. В январе литр молока стоил здесь 37,48 рубля, то к декабрю его стоимость поднялась до 41,33 рубля.

В Сибае литр цельного пастеризованного молока в январе можно было приобрести в среднем за 40,53 рубля. В декабре оно стоило уже 44,51 рубля за литр.

В Нефтекамске такое же молоко стоило в январе 41,01 рубля. К концу года литр молока оценивался в среднем в 43,02 рубля.

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