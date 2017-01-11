Стерлитамак стал самым дешевым городом Башкирии по ценам на молоко — статистика

Потребительские цены на пастеризованное молоко в среднем по республике сложились в январе 2016 года на уровне 40,52 рубля за литр. К декабрю они подросли в Башкортостане до 43,53 рубля.

По данным выборочного наблюдения, Уфа стала одним из самых дорогих городов республики по ценам на пастеризованное молоко в 2016 году: 41,65 рубля за литр в январе и 44,38 рубля за литр в декабре.

Выгоднее всего покупать молоко было в Стерлитамаке. В январе литр молока стоил здесь 37,48 рубля, то к декабрю его стоимость поднялась до 41,33 рубля.

В Сибае литр цельного пастеризованного молока в январе можно было приобрести в среднем за 40,53 рубля. В декабре оно стоило уже 44,51 рубля за литр.

В Нефтекамске такое же молоко стоило в январе 41,01 рубля. К концу года литр молока оценивался в среднем в 43,02 рубля.