Полторы тысячи южноуральцев включились в «Жилье для российской семьи»

«Недвижимость эконом-класса планируют приобрести почти 2,5 тысячи южноуральских семей. 452 человека уже получили ключи от квартир в новостройках, построенных по госпрограмме», — сообщает Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки, которая ведет сводный реестр граждан-участников.

В федеральном проекте участвуют жители почти всех муниципалитетов Челябинской области. В прошлом году к программе присоединились новые территории — Карабаш, Агаповский и Карталинский районы. Наибольший интерес к приобретению недвижимости эконом-класса проявляют челябинцы. В сводном реестре — почти 1,5 тысячи жителей южноуральской столицы.