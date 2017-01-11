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09:00 (мск), источник: Uralpress.ru

Полторы тысячи южноуральцев включились в «Жилье для российской семьи»

Полторы тысячи жителей Челябинской области присоединились в 2016 году к госпрограмме «Жилье для российской семьи».

Источник: Uralpress.ru

«Недвижимость эконом-класса планируют приобрести почти 2,5 тысячи южноуральских семей. 452 человека уже получили ключи от квартир в новостройках, построенных по госпрограмме», — сообщает Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки, которая ведет сводный реестр граждан-участников.

В федеральном проекте участвуют жители почти всех муниципалитетов Челябинской области. В прошлом году к программе присоединились новые территории — Карабаш, Агаповский и Карталинский районы. Наибольший интерес к приобретению недвижимости эконом-класса проявляют челябинцы. В сводном реестре — почти 1,5 тысячи жителей южноуральской столицы.

В Челябинской области право на приобретение недвижимости эконом-класса имеют 25 социально приоритетных категорий граждан, определенных постановлением регионального правительства. Участники госпрограммы могут приобрести жилье на льготных условиях — не дороже 35 тысяч за квадратный метр или 80% от рыночной стоимости. Дома по госпрограмме возводятся на территории 8 муниципалитетов. Всем желающим воспользоваться возможностями госпрограммы необходимо обратиться в органы местного самоуправления по месту жительства. В Челябинске — в Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям. Телефон «горячей линии» по программе «Жилье для российской семьи»: (351) 245−90−90.

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