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08:53 (мск), источник: Kapital.kz

Нестабильная нефть давит на тенге

Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 11 января 2017 года составил 333,94 тенге. По сравнению с утренней сессией 10 января (332,64/1 $) нацвалюта ослабла на 1,3 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.

Источник: Reuters

Отметим, что нефть дешевеет на фоне сообщений о росте добычи «черного золота» в Иране и Ливии. По состоянию на 11:00 аст стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,17% — до 53,73 доллара за баррель.

Между тем, по информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 333,85 тенге за доллар США, максимальный — 334 тенге, курс закрытия — 333,92 тенге. Объем торгов по доллару составил 10 млн 700 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 41.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара 11 января на 11:00 составляет 335 тенге, Алматы — 334,5 тенге.

Напомним, с 5 января 2016 года вступили в силу изменения, внесенные в Правила установления официального курса тенге к иностранным валютам. Теперь официальный курс тенге к доллару США устанавливается по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи.

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