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10:20 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровском крае проекты по лесопереработке претендуют на господдержку

ХАБАРОВСК, 11 янв — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт утвердил заявки двух лесопромышленных компаний региона на включение их инвестиционных проектов в перечень приоритетных, что позволит им получить государственную поддержку, сообщается на сайте краевого правительства в среду.

Отмечается, что утверждены заявки ООО «Леспром ДВ» с проектом создания лесоперерабатывающего комплекса в районе имени Лазо с объемом инвестиций в 1,3 миллиарда рублей, и компании «Логистик Лес» с проектом строительства деревоперерабатывающего предприятия в поселке Березовый Солнечного района на 3,43 миллиарда рублей.

«Вячеслав Шпорт утвердил заявки двух компаний на включение их инвестиционных проектов в перечень приоритетных. Вопрос о включении обоих проектов в список приоритетных уже согласован с Федеральным агентством лесного хозяйства и Минпромторгом РФ. Окончательное решение будет принято Минпромторгом России до конца января», — говорится в сообщении.

Отмечается, что статус приоритетных проектов позволит инвесторам без аукционов получать лесные участки, необходимые для реализации заявленных проектов. Стоимость аренды лесосек будет снижена на 50% до момента выхода на полную окупаемость.

Сообщается также, что реализация обоих проектов намечена на 2017−2020 годы. Ввод в эксплуатацию лесопильного производства ООО «Логистик Лес» запланирован в первом квартале 2018 года. По окончании проекта предприятие сможет ежегодно выпускать 380 тысяч кубометров сухих пиломатериалов, 150 тысяч тонн топливных гранул и 230 тысяч кубометров технологической щепы. На предприятии «Леспром ДВ» к 2020 году будут производить 61,5 тысячи кубометров пиломатериалов, 10 тысяч тонн пеллет, 9,5 тысячи кубометров лущеного шпона. Первые цеха по выпуску шпона и топливных гранул планируется сдать в эксплуатацию уже в 2017 году.

Отмечается, что с 2008 года статус приоритетных в крае получили восемь проектов. В настоящее время господдержку получают предприятия «Дальлеспром», «Римбунан Хиджау» и «Азия Лес».

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