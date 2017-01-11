Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Европа потребовала от Украины заплатить России все долги
Стало известно, как изменится курс доллара в ближайшее время
Старшая сестра — это диагноз
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
Фото дня: улицу в Анкаре переименовали в честь Андрея КарловаКарлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки
Старшая сестра — это диагноз
Младший сын Жасмин поразил сходством с мамой
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
СМИ: Елена Ваенга находится в тяжёлом состоянии
СМИ о политике Путина: РФ беднее, чем 3 года назад
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
"Россия беднее, чем три года назад": СМИ оценили политику Путина
СМИ: Киев может уступить РФ ради жизней украинцев
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
15Второй зимний Московский Велопарад
10«Мин нет»
9Стрельба в стамбульском клубе
4040 самых красивых снимков 2016 года
09:16 (мск), источник: РИА Новости

Строительство МРК «Шторм» в Феодосии идет по графику

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости, Максим Грознов. Малый ракетный корабль (МРК) «Шторм», оснащаемый согласно проекту крылатыми ракетами «Калибр», строится на феодосийской верфи «Море» в соответствии с графиком, сказал РИА Новости генеральный директор предприятия Олег Зачиняев.

Источник: РИА "Новости"

Малый ракетный корабль нового поколения проекта 22800 был заложен на феодосийской судостроительной верфи «Море» в мае 2016 года. МРК наименованием «Шторм» и водоизмещением около 800 тонн способен развивать скорость до 30 узлов и оснащен комплексом высокоточного ракетного оружия и артиллерии. Корабль может выполнять задачи на расстоянии около 3 тысяч миль от баз.

«Строительство корабля идет в соответствии с графиком. Формирование корпуса корабля будет завершено в первом квартале, затем на него будет устанавливаться оборудование. На сегодня формирование корпуса корабля завершено на 90%», — сказал Зачиняев.

Параллельно выполнению оборонного заказа на «Море» завершили первый этап модернизации завода, сказал директор.

«Полностью сформировали систему охраны предприятия, восстановили цех, где заложен корабль, восстановили кровлю, фасады, залили бетонные полы, отремонтировали систему вентиляции, заменили электрику, провели испытания подъемных кранов, купили новое оборудование», — сказал Зачиняев.

Второй этап модернизации предполагает реконструкцию гидротехнических сооружений завода, увеличение мощности слипа — устройства спуска кораблей на воду, закупку нового оборудования. Модернизацию завода инвестирует Санкт-Петербургская верфь «Пелла».

Феодосийский завод «Море» был национализирован в мае 2014 года решением Госсовета республики, а в октябре 2015 года был передан в федеральную собственность. После воссоединения Крыма и Севастополя предприятие долгое время простаивало без заказов.

Завод «Море» — производитель кораблей военного и гражданского назначения: судов на подводных крыльях, на воздушной подушке, на воздушной каверне, глиссирующих, а также яхт и катеров с корпусами из алюминиево-магниевых сплавов. На «Море» в советское время производились десантные корабли на воздушной подушке типа «Зубр», уникальные противолодочные корабли проекта «Сокол». Завод «Море» являлся также крупнейшим производителем судов гражданского назначения на подводных крыльях типа «Циклон», «Комета», «Восход», «Олимпия».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стало известно, кто будет представлять Москву на инаугурации Трампа
Обама в прощальной речи назвал Россию и Китай соперниками США
Трамп прокомментировал сообщения о контактах с Москвой
Россияне перешли на овощную диету
Лукашенко: только союзы равноправных стран способны выжить
Стрелок из Чарлстона приговорен к смертной казни
19 стран призвали лишить Россию всех турниров
На Сахалине в ДТП с участием скорой погибли пять человек
Спорт
Апокалипсис сегодня: из РФПЛ ушли деньги, и это хорошо "Зенит" покупает Лунёва, "Локо" избавляется от высокооплачиваемых игроков, а два клуба РФПЛ уже хотят в ФНЛ. Что за чертовщина происходит?
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Леди
Брови: что с ними сделать в новом сезоне (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком Телеведущая наслаждается всеми прелестями материнства.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь