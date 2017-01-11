Луч-Энергия ждет бюджетных денег, чтобы поехать на сборы Турцию
Планируется, что команда отправится в зарубежное турне 22 января.
Планируется, что команда отправится в зарубежное турне 22 января.
Владивосток, 11 января, PrimaMedia.
ФК «Луч-Энергия» должен отправиться на тренировочные сборы в Турцию 22 января, где в оптимальных климатических условиях будет готовится ко второй части Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ). Однако зарубежные планы команды могут сорваться
План подготовки команды уже давно составлен, запланировано два
— В планах отправится в Турцию 22 января. Сейчас ждем, когда на счета клуба поступят бюджетные средства от администрации Приморского края. Транш от них ожидаем в ближайшее время, — пояснили в
Заместитель исполнительного директора ФК «Луч-Энергия» Андрей Данюков
Ранее РИА PrimaMedia сообщало, что ФК «Луч-Энергия» в 2017 получит от администрации Приморского края 150 млн рублей. Денежные средства будут поступать в два этапа.
По всей видимости, на данный момент в клубе ожидают первую часть бюджетных финансов.