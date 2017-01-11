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09:50 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Луч-Энергия ждет бюджетных денег, чтобы поехать на сборы Турцию

Планируется, что команда отправится в зарубежное турне 22 января.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 11 января, PrimaMedia.

ФК «Луч-Энергия» должен отправиться на тренировочные сборы в Турцию 22 января, где в оптимальных климатических условиях будет готовится ко второй части Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ). Однако зарубежные планы команды могут сорваться из-за проблем с финансированием. Как рассказали кор. РИА PrimaMedia в пресс-службе «желто-синих», в клубе ожидают первый финансовый транш от администрации Приморского края, чтобы на уехать сборы.

План подготовки команды уже давно составлен, запланировано два учебно-тренировочных сбора в Турции, хотя коллектив должен был отправиться в зарубежное турне 11 января. Но из-за проблем с финансами клуб откладывает поездку.

— В планах отправится в Турцию 22 января. Сейчас ждем, когда на счета клуба поступят бюджетные средства от администрации Приморского края. Транш от них ожидаем в ближайшее время, — пояснили в пресс-службе футбольного коллектива.

Заместитель исполнительного директора ФК «Луч-Энергия» Андрей Данюков по-прежнему отказывается комментировать финансовую ситуацию в клубе.

Ранее РИА PrimaMedia сообщало, что ФК «Луч-Энергия» в 2017 получит от администрации Приморского края 150 млн рублей. Денежные средства будут поступать в два этапа.

По всей видимости, на данный момент в клубе ожидают первую часть бюджетных финансов.

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