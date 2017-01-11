Макаровский мост в Екатеринбурге полностью закроют

Макаровский мост в Екатеринбурге будет на некоторое время полностью перекрыт в период реконструкции. Об этом в эфире программы «Открытая студия» рассказал первый замглавы администрации уральской столицы Алексей Кожемяко. Конкретные даты он не уточнил.

По словам Кожемяко, проектная документация по Макаровскому мосту уже готова. В ближайшее время будут объявлен конкурс по выбору подрядчика. Победитель определится в марте и сразу приступит к ремонту.

Первый этап реконструкции продлится до осени 2019 года. За это время успеют заменить треть сооружения. Туда перенесут коммуникации и трамвайные пути, также обустроят по две полосы движения в каждом направлении. Кроме того, вдоль виадука появятся широкие тротуары и велосипедные дорожки. Всего на данные работы уйдет порядка 1,9 миллиарда рублей, передает «Уралинформбюро». Затем в два этапа достроят оставшуюся часть Макаровского моста.