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09:50 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Кинопрокатчик, выселенный из «Пионера», подал в суд на мэрию Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 11 января, РИА ФедералПресс. Владельцы сети кинотеатров «Арт Сайн Синема Дистрибьюшн» подали в арбитражный суд Новосибирска иск к департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города, чтобы оспорить передачу здания кинотеатра «Пионер».

Как сообщает «Тайга.инфо» руководство «Арт Сайн Синема Дистрибьюшн» намерено оспорить приказ мэрии о передаче кинотеатра «Пионер» в распоряжения театру Сергея Афанасьева.

Ранее бывший арендатор был выселен из здания в одностороннем порядке Также бывший арендатор намерен добиться запрета на реконструкцию здания, в котором им была проведена модернизация на 14,4 млн рублей. Дата слушания назначена на 30 января 2017 года.

Параллельно суд рассматривает дело между театром Афанасьева и кинопрокатчиком. Последнего хотят обязать вернуть помещение в том виде, в котором оно было ему передано.

Кинотеатр «Пионер» был передан театру после того, как Арт Сайн Синема Дистрибьюшн отказалась продлить договор в связи с новым ставками.

Руководитель городского департамента культуры спорта и молодежной политики Анна Терешкова эмоционально отреагировала на поданный иск на своей странице в Facebook: «Я пришла работать в мэрию, чтобы сделать настоящие проекты! Я открою для театра Афанасьева площадку! Вы мне не помешаете!!!», — отметила Терешкова.

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