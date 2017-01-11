Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Путин рассказал, к чему приведет отмена виз в Европу для Украины
Минобороны сообщило об инциденте на борту Ту-154 перед падением
В поздних родах обвинили семью
Кейт Миддлтон вошла в список самых стильных женщин мира
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Наталья Подольская показала идиллию в семье Пресняковых
В поздних родах обвинили семью
Мужчина толкнул знакомого на рельсы перед поездом метро
20-летний парень объявил себя беременным
Маккейн рассказал, когда армия Украины разгромит Россию - СМИ
БТР РФ увидели в Сирии: СМИ раскрыли подробности
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
«Обама похож на алкоголика»: экс-агент ЦРУ о новых санкциях США
«Жалкое зрелище»: в США об унижении Обамы Россией
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
6Прощальная речь Барака Обамы
14Рождество Христово в городах России
25События года в фотографиях
15Второй зимний Московский Велопарад
13:10 (мск), источник: АиФ Волгоград

Тревожный сюрприз. Тарифы ЖКХ в Волгоградской области могут вырасти на 10%?

Областные власти увеличили максимальный индекс роста цен за услуги ЖКХ.

Волгоградцев в новом году ждёт запредельный рост платы за ЖКУ.

В регионе решили, что индексации тарифов на коммунальные услуги на 4,2% (максимальный индекс роста платы за ЖКУ, установленный кабинетом министров РФ для нашей области) «маловато будет». И подняли планку до 9,8%.

Свести концы с концами

Тревожный «сюрприз» для горожан готовился в канун новогодних празднеств. Но, видимо, народные избранники не хотели портить настроение электорату и старались не афишировать обсуждение инициатив, болезненных для большинства граждан. Впрочем информация о намерении депутатов повысить индексы по оплате ЖКУ всё же просочилась в СМИ. А сегодня это уже свершившийся факт. Как подтвердили в пресс-службе областной администрации, вице-губернатор — руководитель аппарата губернатора Евгений Харичкин подписал постановление об изменении предельного индекса для Волгограда с 4,2% до 9,8%. Но, возможно, повышение коснётся всех муниципальных районов региона.

«Закон позволяет каждому региону превышать предельный индекс, установленный Кабмином на основе своих экономических показателей. У нас же весь декабрь все 40 муниципалитетов области дружно писали обращения к губернатору с просьбой повысить индексацию тарифов ЖКУ ещё на 5,6%», — говорит депутат областной думы Михаил Таранцов.

Основными аргументами для принятия непопулярного решения стали компенсация выпадающих доходов предприятиям ЖКХ и проблемы ресурсоснабжающих организаций.

«Я был на заседании Волгоградской городской думы, когда обсуждался этот вопрос. Представленные обоснования повышения индекса на 5,6%, на мой взгляд, были неубедительны. Говорилось обо всём, только не о гражданах, чьи карманы в итоге пострадают. Никто народу не объяснил, почему решение о повышении тарифов “неизбежно и оправданно”. Откуда взялась эта цифра в 5,6%? Лично мне непонятно, почему решение проблем ресурсоснабжающих организаций надо перекладывать на плечи граждан. Людям и без того тяжело», — говорит Таранцов.

«Мы ещё не оправились от внедрения “Социального кодекса”, когда в богатеи записали всех пенсионеров с ежемесячным пособием в 13 824 рубля. Для них нет больше выплат в 558 рублей в месяц как ветеранам труда, не положен и социальный проездной. А тут ещё и цены на проезд в общественном транспорте подняли. С начала года обещали взвинтить цены на свет, газ и воду для тех, у кого счётчиков нет. И как делить “богатую пенсию” на все платежи? А с июля этого года индексацию на тарифы ЖКУ в регионе больше чем в два раза повысили от той цифры, что рекомендовало Правительство РФ. Это как называется? Один ответ у чиновников: денег в бюджете нет. А у жителей и пенсионеров есть?» — возмущён Виктор Князев, пенсионер из Волгограда.

Бывает и хуже

К слову сказать, наш регион не единственный, где принято подобное решение. Всего таких регионов 25. И мы ещё в середнячках. Так, в Новосибирске максимальный предельный индекс составит 15%.

Региональные власти обещают не оставить народ в беде. Как сообщили в комитете соцзащиты населения Волгоградской области, в регионе предусмотрены меры социальной поддержки и льготы малоимущим семьям. В том числе и субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг. Субсидия предоставляется малоимущим в случае, если их расходы на оплату коммуналки превышают 22% от совокупного дохода семьи.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Его ставили в пример гитлеровцам. Почему немцы с почестями похоронили советского солдата
В Кремле назвали вымыслом сообщения о компромате на Трампа
Обама выступил с прощальной речью
У Улюкаева нашли монеты из драгоценных металлов
В жилой многоэтажке в Саратове взорвался газ
В Ярославской области на один день запретили аборты
Мобильные операторы начнут выдавать кредиты абонентам
Жириновский высказался о новогодних шоу: «Противно смотреть»
Спорт
Апокалипсис сегодня: из РФПЛ ушли деньги, и это хорошо "Зенит" покупает Лунёва, "Локо" избавляется от высокооплачиваемых игроков, а два клуба РФПЛ уже хотят в ФНЛ. Что за чертовщина происходит?
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
Газманов-Расторгуев, Пресняков-Лето: финал шоу «Точь-в-точь!» Участники популярного шоу перевоплощений приготовили для зрителей и жюри свои самые яркие номера в финальном выпуске сезона
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
Электрички в Пулково запустят в ближайшие годы
Депутатов Госдумы обвинили в неуплате счетов по ЖКХ
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком Телеведущая наслаждается всеми прелестями материнства.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь