Тревожный сюрприз. Тарифы ЖКХ в Волгоградской области могут вырасти на 10%?

Волгоградцев в новом году ждёт запредельный рост платы за ЖКУ.

В регионе решили, что индексации тарифов на коммунальные услуги на 4,2% (максимальный индекс роста платы за ЖКУ, установленный кабинетом министров РФ для нашей области) «маловато будет». И подняли планку до 9,8%.

Свести концы с концами

Тревожный «сюрприз» для горожан готовился в канун новогодних празднеств. Но, видимо, народные избранники не хотели портить настроение электорату и старались не афишировать обсуждение инициатив, болезненных для большинства граждан. Впрочем информация о намерении депутатов повысить индексы по оплате ЖКУ всё же просочилась в СМИ. А сегодня это уже свершившийся факт. Как подтвердили в пресс-службе областной администрации, вице-губернатор — руководитель аппарата губернатора Евгений Харичкин подписал постановление об изменении предельного индекса для Волгограда с 4,2% до 9,8%. Но, возможно, повышение коснётся всех муниципальных районов региона.

«Закон позволяет каждому региону превышать предельный индекс, установленный Кабмином на основе своих экономических показателей. У нас же весь декабрь все 40 муниципалитетов области дружно писали обращения к губернатору с просьбой повысить индексацию тарифов ЖКУ ещё на 5,6%», — говорит депутат областной думы Михаил Таранцов.

Основными аргументами для принятия непопулярного решения стали компенсация выпадающих доходов предприятиям ЖКХ и проблемы ресурсоснабжающих организаций.

«Я был на заседании Волгоградской городской думы, когда обсуждался этот вопрос. Представленные обоснования повышения индекса на 5,6%, на мой взгляд, были неубедительны. Говорилось обо всём, только не о гражданах, чьи карманы в итоге пострадают. Никто народу не объяснил, почему решение о повышении тарифов “неизбежно и оправданно”. Откуда взялась эта цифра в 5,6%? Лично мне непонятно, почему решение проблем ресурсоснабжающих организаций надо перекладывать на плечи граждан. Людям и без того тяжело», — говорит Таранцов.

«Мы ещё не оправились от внедрения “Социального кодекса”, когда в богатеи записали всех пенсионеров с ежемесячным пособием в 13 824 рубля. Для них нет больше выплат в 558 рублей в месяц как ветеранам труда, не положен и социальный проездной. А тут ещё и цены на проезд в общественном транспорте подняли. С начала года обещали взвинтить цены на свет, газ и воду для тех, у кого счётчиков нет. И как делить “богатую пенсию” на все платежи? А с июля этого года индексацию на тарифы ЖКУ в регионе больше чем в два раза повысили от той цифры, что рекомендовало Правительство РФ. Это как называется? Один ответ у чиновников: денег в бюджете нет. А у жителей и пенсионеров есть?» — возмущён Виктор Князев, пенсионер из Волгограда.

Бывает и хуже

К слову сказать, наш регион не единственный, где принято подобное решение. Всего таких регионов 25. И мы ещё в середнячках. Так, в Новосибирске максимальный предельный индекс составит 15%.

Региональные власти обещают не оставить народ в беде. Как сообщили в комитете соцзащиты населения Волгоградской области, в регионе предусмотрены меры социальной поддержки и льготы малоимущим семьям. В том числе и субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг. Субсидия предоставляется малоимущим в случае, если их расходы на оплату коммуналки превышают 22% от совокупного дохода семьи.