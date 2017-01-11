Авиакомпания «Аврора» свяжет Хабаровск со столицей БАМа

Хабаровск, 11 января, AmurMedia.

Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», с 18 января 2017 года приступает к выполнению регулярных полётов по маршруту Хабаровск — Тында — Хабаровск. Рейс будет выполняться два раза в неделю на современных воздушных судах Q400, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе авиакомпании.

Минимальный тариф в одну сторону с учётом такс и сборов составит от 4 тысячи рублей.

Рейс будет выполняться дважды в неделю, по средам и субботам по следующему расписанию: вылет из Хабаровска в 9.25 с прибытием в Тынду в 10.35, вылет из Тынды в 11.35, прибытие в Хабаровск в 14.35. Обслуживать новую линию будут современные воздушные суда Q400. Время в полёте — 2 часа 10 минут.

В расписании «Авроры» предусмотрены удобные стыковки трансферной перевозки пассажиров из Хабаровска по маршрутной сети компаний группы «Аэрофлот» в города Дальнего Востока, Сибири и стран АТР.