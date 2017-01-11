Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Путин рассказал, к чему приведет отмена виз в Европу для Украины
Власти хотят снять ряд ограничений на продажу алкоголя в России
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Почему ведущие СМИ США допускают серьезные ошибки Журналистов обвиняют в отсутствии критического подхода к истории о якобы попытке РФ повлиять на выборы в США
Старшая сестра — это диагноз
Младший сын Жасмин поразил сходством с мамой
Мужчина толкнул знакомого на рельсы перед поездом метро
20-летний парень объявил себя беременным
"Вы даже дома ухоженная!": поклонники восхищены уютом Утяшевой
СМИ: Елена Ваенга находится в тяжёлом состоянии
В моду вошли обесцвеченные брови (фото)
Кейт Миддлтон вошла в список самых стильных женщин мира
«Обама похож на алкоголика»: экс-агент ЦРУ о новых санкциях США
«Жалкое зрелище»: в США об унижении Обамы Россией
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
6Прощальная речь Барака Обамы
14Зима в Северном полушарии
10:59 (мск), источник: AmurMedia.ru

Авиакомпания «Аврора» свяжет Хабаровск со столицей БАМа

Современные воздушные суда Q400 будут выполнять два рейса в неделю.

Хабаровск, 11 января, AmurMedia.

Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», с 18 января 2017 года приступает к выполнению регулярных полётов по маршруту Хабаровск — Тында — Хабаровск. Рейс будет выполняться два раза в неделю на современных воздушных судах Q400, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе авиакомпании.

Минимальный тариф в одну сторону с учётом такс и сборов составит от 4 тысячи рублей.

Рейс будет выполняться дважды в неделю, по средам и субботам по следующему расписанию: вылет из Хабаровска в 9.25 с прибытием в Тынду в 10.35, вылет из Тынды в 11.35, прибытие в Хабаровск в 14.35. Обслуживать новую линию будут современные воздушные суда Q400. Время в полёте — 2 часа 10 минут.

В расписании «Авроры» предусмотрены удобные стыковки трансферной перевозки пассажиров из Хабаровска по маршрутной сети компаний группы «Аэрофлот» в города Дальнего Востока, Сибири и стран АТР.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Собираются ли читатели AmurMedia гадать в Святки
Обама в прощальной речи назвал Россию и Китай соперниками США
Трамп прокомментировал сообщения о контактах с Москвой
Россияне перешли на овощную диету
Следователи нашли у Улюкаева монеты из драгоценных металлов
Иркутскую чиновницу отстранили от должности из-за «Боярышника»
Мобильные операторы начнут выдавать кредиты абонентам
Жириновский высказался о новогодних шоу: «Противно смотреть»
Спорт
Апокалипсис сегодня: из РФПЛ ушли деньги, и это хорошо "Зенит" покупает Лунёва, "Локо" избавляется от высокооплачиваемых игроков, а два клуба РФПЛ уже хотят в ФНЛ. Что за чертовщина происходит?
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Как хранить новогодние украшения: 14 новых идей
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком Телеведущая наслаждается всеми прелестями материнства.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь