Жители уфимской многоэтажки жалуются на незаконную точечную застройку

Люди возмущены строительством здания вплотную к их жилью. Факт нарушения действующих норм местные жители решили доказать опытным путем. За ходом эксперимента следила корреспондент «Вести-Башкортостан».

Чтобы наглядно продемонстрировать свою правоту, жильцы дома не побоялись утонуть в сугробах. С помощью обычной рулетки здесь проводят нехитрый подсчет.

Если дом возведут на месте вырытого котлована — расстояние между жилыми зданиями составит всего семь с половиной метров. Должно быть не меньше 15-ти, возмущаются жильцы.

Но у строителей, кажется, свои нормативы. Новое здание полностью закроет доступ солнечному свету в квартиры их дома, жалуются жильцы. И это еще одно нарушение существующих строительных норм, рассказывает Евгений Баймиев.