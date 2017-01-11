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10:15 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Жители уфимской многоэтажки жалуются на незаконную точечную застройку

В Уфе ведётся незаконная точечная застройка, уверяют жильцы одного из многоквартирных домов.

Источник: ГТРК Башкортостан

Люди возмущены строительством здания вплотную к их жилью. Факт нарушения действующих норм местные жители решили доказать опытным путем. За ходом эксперимента следила корреспондент «Вести-Башкортостан».

Чтобы наглядно продемонстрировать свою правоту, жильцы дома не побоялись утонуть в сугробах. С помощью обычной рулетки здесь проводят нехитрый подсчет.

Если дом возведут на месте вырытого котлована — расстояние между жилыми зданиями составит всего семь с половиной метров. Должно быть не меньше 15-ти, возмущаются жильцы.

Но у строителей, кажется, свои нормативы. Новое здание полностью закроет доступ солнечному свету в квартиры их дома, жалуются жильцы. И это еще одно нарушение существующих строительных норм, рассказывает Евгений Баймиев.

Возмущает местных жителей и отсутствие информации. Данные о том, что же будет строиться на огороженной площадке, они узнали только из интернета. На сайте стройки Уфы точка РФ указано, что на этом месте будет возведен трехэтажный дом.

Интересно, что застройщиками выступают физические лица. Указано и их местонахождение. Но застать кого-либо по адресу не удалось. Ну, а в столичной Администрации нас заверили: все строительные нормы в данном случае соблюдаются. Иначе, застройщики не получили бы разрешение на возведение объекта.

Разрешение выдавали разве что без выезда на место предполагаемой стройки. Только такое объяснение возникшей ситуации находят жильцы дома по улице Пугачёва.

Между тем, первые последствия начавшейся стройки здесь уже ощутили. На доме, которому всего три года, стали появляться трещины. И своё жильё люди намерены защищать всеми законными способами. Сейчас, к примеру, они ждут реакции прокуратуры республики.

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