На Дону строителей АЗС оштрафовали на 500 тыс. рублей

Установлено, что компания «Газэнергосеть розница» начала реконструкцию заправочного комплекса на Харьковском шоссе. При этом организация не имела на это соответствующего разрешения от службы градостроительного разбора.

«В связи с этим прокуратурой в суд было предъявлено исковое заявление с требованием приостановить строительные работы до получения разрешения на строительство», — сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

В отношении организации возбудили дело об административном правонарушении. Сейчас исковое заявление судом рассмотрено, производство по делу прекращено в связи с добровольным исполнением требований прокурора. За нарушение градостроительного законодательства компания заплатит штраф 500 тыс. рублей.