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11:11 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

На Дону строителей АЗС оштрафовали на 500 тыс. рублей

В Новочеркасске Ростовской области компанию оштрафовали за нарушение законодательства при строительстве заправки.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Установлено, что компания «Газэнергосеть розница» начала реконструкцию заправочного комплекса на Харьковском шоссе. При этом организация не имела на это соответствующего разрешения от службы градостроительного разбора.

«В связи с этим прокуратурой в суд было предъявлено исковое заявление с требованием приостановить строительные работы до получения разрешения на строительство», — сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

В отношении организации возбудили дело об административном правонарушении. Сейчас исковое заявление судом рассмотрено, производство по делу прекращено в связи с добровольным исполнением требований прокурора. За нарушение градостроительного законодательства компания заплатит штраф 500 тыс. рублей.

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