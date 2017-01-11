Лишний свет не жечь — социальную норму потребления электричества вводят на Кубани
Сейчас ресурсоснабжающие организации занимаются подготовительными работами, нововведение запустят с 1 июля 2017 года.
Сейчас ресурсоснабжающие организации занимаются подготовительными работами, нововведение запустят с 1 июля 2017 года.
Краснодар, 11 января, KrasnodarMedia. Введение социальной нормы потребления электрической энергии для населения Краснодарского края отложено до момента окончания подготовительной работы — но не ранее 1 июля 2017 года — с ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями, органами местного самоуправления, социальной защиты населения, Пенсионного фонда и органами регистрационного учета, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на
— Данная работа направлена на организацию и упорядочение расчетов за потребленную электроэнергию
Также, с 1 июля текущего года повышение платежей населения за коммунальные услуги по отношению к декабрю 2016 года ограничено в среднем по краю на уровне 4%.
Как пояснили в региональной энергетической комиссии — департаменте цен и тарифов Краснодарского края, по отдельным муниципальным образованиям допускается отклонение еще на 2,5%. Однако повышение выше 6,5% возможно только по законодательно установленным основаниям и по согласованию с депутатским корпусом муниципальных образований.
По результатам этих согласований будет также принято решение об утверждении с 1 июля 2017 года льготных тарифов для населения в рамках ограничений роста платежей.