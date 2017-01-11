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10:16 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Лишний свет не жечь — социальную норму потребления электричества вводят на Кубани

Сейчас ресурсоснабжающие организации занимаются подготовительными работами, нововведение запустят с 1 июля 2017 года.

Краснодар, 11 января, KrasnodarMedia. Введение социальной нормы потребления электрической энергии для населения Краснодарского края отложено до момента окончания подготовительной работы — но не ранее 1 июля 2017 года — с ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями, органами местного самоуправления, социальной защиты населения, Пенсионного фонда и органами регистрационного учета, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

— Данная работа направлена на организацию и упорядочение расчетов за потребленную электроэнергию гражданами-потребителями в пределах социальных норм и сверх них с учетом факторов, в существенной степени влияющих на величины применяемых норм и правильность расчетов. Это позволит обеспечить соблюдение законных прав и интересов всех категорий граждан-потребителей, включая льготные, — пояснили в региональной энергетической комиссии (РЭК).

Также, с 1 июля текущего года повышение платежей населения за коммунальные услуги по отношению к декабрю 2016 года ограничено в среднем по краю на уровне 4%.

Как пояснили в региональной энергетической комиссии — департаменте цен и тарифов Краснодарского края, по отдельным муниципальным образованиям допускается отклонение еще на 2,5%. Однако повышение выше 6,5% возможно только по законодательно установленным основаниям и по согласованию с депутатским корпусом муниципальных образований.

По результатам этих согласований будет также принято решение об утверждении с 1 июля 2017 года льготных тарифов для населения в рамках ограничений роста платежей.

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