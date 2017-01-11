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10:56 (мск), источник: ИА REGNUM

За новогодние каникулы калининградцы потратили в Евросоюзе 83 млн рублей

В Польшу на Новый год выехал каждый десятый житель российского эксклава.

Граждане России из Калининградской области во время новогодних каникул с 1 по 9 января 2017 года потратили в Евросоюзе 5,7 млн злотых (83 млн рублей). Об этом польским журналистам сообщил пресс-секретарь Таможенной палаты в Ольштыне Рышард Худы, уточнив, что речь идёт о данных, полученных из счетов Tax Free, где, как правило, учитываются крупные покупки.

Если сравнивать с суммой, потраченной россиянами в ЕС за аналогичный период 2016 года, то траты выросли на 1,5 млн злотых (21 млн рублей).

«В течение первых шести дней января мы оформили на 25% больше легковых автомобилей, въезжающих в Польшу, чем обычно, — цитирует Худы Польский культурный центр в Калининграде. — Российские туристы провели это время в Польше, например, в Закопане, Карпаче, Миколайках, Гданьске, но также большие группы калининградцев двинулись дальше — в Париж, Вену или Берлин».

Из 5,7 млн злотых около трёх миллионов злотых было потрачено в польских магазинах, а 2,7 млн злотых в пересчете с евро на злотые — в других странах Евросоюза.

Среди покупок калининградцев преобладают продукты питания, одежда, обувь, электроника. Но были и эксклюзивные товары. Например, для декларирования были предъявлены часы стоимостью 18 тысяч евро.

Как дополнили корреспонденту ИА REGNUM в Калининградской областной таможне, в новогодние праздники из Калининградской области выехало более 92 тысяч человек (или каждый десятый житель российского эксклава). В 2016 году на Новый год в Евросоюз выезжало около 110 тысяч человек.

Комментарии
2
АЛЕКСАНДР ЗОЛОТУХИН
....какой же кабинет правительства сформирует благодатную жизнь на ЭТОЙ сказочной земле??? ......не нужно будет ехать в Польшу и Литву за красивыми фантиками вкуснющих конфет..., сьедобной колбасой и сыром..................ЗА МЕДИКОМЕНТАМИ, КОТОРЫЕ ТАМ НЕ ПОДДЕЛЫВАЮТ ???????????????????????
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АЛЕКСАНДР ЗОЛОТУХИН
...когда же наступит время, что жители региона будут кормиться местной , качественной, дешевой продукцией????????????????
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