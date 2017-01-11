Иркутская область лидирует по сокращению госдолга в России
Иркутская область стала лидером по сокращению государственного долга.
Иркутская область стала лидером по сокращению государственного долга.
Иркутская область стала лидером по сокращению государственного долга. Как сообщает «РИА Рейтинг», за девять месяцев 2016 года регион сократил долговое бремя на 40,9%. Второе место по этому показателю занимает Московская область (40,4%), третье — Москва (29,7%). Меньше всех в России госдолг сократили Пензенская область (0,1%), Алтайский край (0,2%) и Краснодарский край (0,3%).
«Динамика государственного долга в региональном разрезе единства не демонстрирует, но за девять месяцев прошлого года сократить долговое бремя удалось 38 российским регионам. Из них в двенадцати субъектах РФ объем госдолга снизился более чем на 15%. По итогам первого полугодия 2016 года таких регионов было всего восемь», — сообщает «РИА Рейтинг».