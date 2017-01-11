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10:56 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутская область лидирует по сокращению госдолга в России

Иркутская область стала лидером по сокращению государственного долга.

Источник: Reuters

Иркутская область стала лидером по сокращению государственного долга. Как сообщает «РИА Рейтинг», за девять месяцев 2016 года регион сократил долговое бремя на 40,9%. Второе место по этому показателю занимает Московская область (40,4%), третье — Москва (29,7%). Меньше всех в России госдолг сократили Пензенская область (0,1%), Алтайский край (0,2%) и Краснодарский край (0,3%).

«Динамика государственного долга в региональном разрезе единства не демонстрирует, но за девять месяцев прошлого года сократить долговое бремя удалось 38 российским регионам. Из них в двенадцати субъектах РФ объем госдолга снизился более чем на 15%. По итогам первого полугодия 2016 года таких регионов было всего восемь», — сообщает «РИА Рейтинг».

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