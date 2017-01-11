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11:17 (мск), источник: ТАСС

Около 2,5 тыс. кв м площадей построят для резидентов технопарка на Урале

В «Университетском» планируют дополнительно создать порядка 50 высокопроизводительных рабочих мест.

Источник: Reuters

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. кв. м новых площадей построят для резидентов технопарка «Университетский» в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе технопарка.

«Цель на 2017 год — расширение комплекса зданий технопарка, планируется запуск строительства производственных блоков по быстровозводимой технологии для размещения мощностей резидентов на новых производственных площадках. Ориентировочно, по итогам строительства будет введено в эксплуатацию 2,5 тыс. кв. м. площадей. Благодаря строительству на площадке технопарка будет создано дополнительно порядка 50 высокопроизводительных рабочих мест», — сказали в пресс-службе.

В настоящее время в технопарке располагаются 26 компаний-резидентов. Среди них: «Техновизор» (разработка программного обеспечения системы контроля работы водителей погрузчиков на складе и консультирование в этой области), «НПО «Биомикрогели» (разработка и производство средств для очистки воды, почв и твердых поверхностей от масел, нефтепродуктов, ионов тяжелых металлов) и «Системы телемеханики» (создание системы погружной телеметрии для обследования нефтяных скважин и других областей).

Кроме того, в инновационном центре находится Межрегиональный центр компетенций (МЦК) с направлением профессиональной подготовки рабочих профессий и полигоном WorldSkills по подготовке специальностей машиностроительного профиля и других. Также на площадке услуги промышленным предприятиям оказывают Инжиниринговый центр передовых производственных технологий и Региональный центр нормативно-технической поддержки инноваций.

Проект технопарка площадью 28 тыс. кв. м в Свердловской области реализуется с 2014 года в соответствии с федеральной программой Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и поддерживается областным правительством. В этом году здесь будет впервые запущен корпоративный акселератор «Фактор роста» по подготовке решений конкретных задач промышленного сектора, а также бизнес-инкубатор для поддержки стартап-проектов и инновационных идей.

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