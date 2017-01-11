Около 2,5 тыс. кв м площадей построят для резидентов технопарка на Урале
В «Университетском» планируют дополнительно создать порядка 50 высокопроизводительных рабочих мест.
В «Университетском» планируют дополнительно создать порядка 50 высокопроизводительных рабочих мест.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. кв. м новых площадей построят для резидентов технопарка «Университетский» в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в
«Цель на 2017 год — расширение комплекса зданий технопарка, планируется запуск строительства производственных блоков по быстровозводимой технологии для размещения мощностей резидентов на новых производственных площадках. Ориентировочно, по итогам строительства будет введено в эксплуатацию 2,5 тыс. кв. м. площадей. Благодаря строительству на площадке технопарка будет создано дополнительно порядка 50 высокопроизводительных рабочих мест», — сказали в
В настоящее время в технопарке располагаются 26
Кроме того, в инновационном центре находится Межрегиональный центр компетенций (МЦК) с направлением профессиональной подготовки рабочих профессий и полигоном WorldSkills по подготовке специальностей машиностроительного профиля и других. Также на площадке услуги промышленным предприятиям оказывают Инжиниринговый центр передовых производственных технологий и Региональный центр
Проект технопарка площадью 28 тыс. кв. м в Свердловской области реализуется с 2014 года в соответствии с федеральной программой Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и поддерживается областным правительством. В этом году здесь будет впервые запущен корпоративный акселератор «Фактор роста» по подготовке решений конкретных задач промышленного сектора, а также