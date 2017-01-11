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10:56 (мск), источник: VN.RU

«Новогоднюю» добавку к пенсии начали выплачивать в НСО

Единовременную выплату к пенсии уже начали получать отделения ПФР по Новосибирской области. Добавку в размере пять тысяч рублей получат 820 тысяч пенсионеров в период с 13 по 28 января. Если по техническим причинам получатель не сможет получить деньги за этот срок, выплату перечислят ему вместе с пенсией в следующем месяце.

Источник: РИА "Новости"

11 января пенсионный фон РФ перечислил деньги на единовременные выплаты на счета отделений, занимающихся доставкой пенсии. Новогоднюю «добавку» в размере пять тысяч рублей получат граждане, постоянно проживающие на территории страны и являющиеся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года.

Способ доставки пенсии и единовременной выплаты выбирает сам получатель. В нашем регионе доставка возможна почтовым отделением или кредитными организациями, которые перечисляют деньги на карточку. Перечисление средств на банковскую карту осуществляется 11 числа каждого месяца. Деньги на карту должны поступить не позднее, чем через сутки после этой даты.

Те, кто получает пенсию Почтой России, получат выплату по утвержденным ранее графикам с 13 по 28 января 2017 года. В случае если по каким-то причинам выплата не будет доставлена в этот срок (гражданин отсутствовал дома в момент доставки пенсии и выплаты), пенсионер получит ее в следующем месяце.

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