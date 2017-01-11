«Новогоднюю» добавку к пенсии начали выплачивать в НСО

11 января пенсионный фон РФ перечислил деньги на единовременные выплаты на счета отделений, занимающихся доставкой пенсии. Новогоднюю «добавку» в размере пять тысяч рублей получат граждане, постоянно проживающие на территории страны и являющиеся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года.

Способ доставки пенсии и единовременной выплаты выбирает сам получатель. В нашем регионе доставка возможна почтовым отделением или кредитными организациями, которые перечисляют деньги на карточку. Перечисление средств на банковскую карту осуществляется 11 числа каждого месяца. Деньги на карту должны поступить не позднее, чем через сутки после этой даты.