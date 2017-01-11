Региональная «минималка» — 9700 рублей

Согласно подписанному Региональному соглашению о минимальной заработной плате (МРОТ) в Челябинской области минимальная зарплата во внебюджетном секторе экономики региона с 1 января 2017 года установлена в размере 9700 рублей в месяц, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Исполнительный директор «Союза промышленников и предпринимателей» Александр Гончаров отметил, что процедура расчета региональной МРОТ коррелируется с величиной прожиточного минимума, ежеквартально утверждаемого в Челябинской области. (В третьем квартале прожиточный минимум составил 9295 рублей).

«Мы провели, традиционно, непростую переговорную кампанию с профсоюзами о величине МРОТ и настояли на экономически обоснованной позиции работодателей в данном вопросе. В СПП постарались учесть интересы все групп работодателей, ведь региональный МРОТ важен, прежде всего, для сферы малого и среднего бизнеса, где эта величина используется для ежемесячного расчета зарплаты. В целом же во всем внебюджетном секторе экономики региональная МРОТ является основой для расчета больничных (в том числе и для отпуска по уходу за ребенком), социальных пособий и так далее. Что касается среднемесячной номинальной зарплаты в регионе, то она, по данным Челябинскстата, превышает 30 тысяч рублей и для гигантов индустрии Южного Урала это вполне реальные деньги. Подавляющее большинство работодателей считают меры по повышению МРОТ необходимыми, и готовы последовательно выполнять условия Соглашения», — обосновал позицию работодателей Александр Гончаров.

Региональное соглашение о МРОТ на Южном Урале подписаны губернатором Борисом Дубровским, председателем Федерации профсоюзов Челябинской области Николаем Буяковым и вице-президентом Челябинской областной ассоциации работодателей СПП Александром Федоровым.

Главное управление по труду и занятости Челябинской области предложит всем работодателям внебюджетного сектора экономики присоединиться к данному соглашению (порядок присоединения определен статьей 133.1 Трудового кодекса РФ), либо направить мотивированный отказ.