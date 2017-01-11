Реальные доходы волгоградцев снизились на 6,5%
Реальные доходы населения Волгоградской области уменьшились на 6,5% в
Реальные доходы населения Волгоградской области уменьшились на 6,5% в
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном органе государственной статистики, номинальные денежные доходы, полученные населением региона за этот период, после первого этапа разработки данных, согласованной с Росстатом, составили 586,6 миллиардов рублей. По сравнению с
Реальные денежные доходы населения области за
Отметим, что Волгоградская область заняла 72 место рейтинга доходов населения субъектов РФ, став аутсайдером топа.