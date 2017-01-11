Реальные доходы волгоградцев снизились на 6,5%

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном органе государственной статистики, номинальные денежные доходы, полученные населением региона за этот период, после первого этапа разработки данных, согласованной с Росстатом, составили 586,6 миллиардов рублей. По сравнению с январем-ноябрем 2015 года данный показатель увеличился на 0,1%.

Реальные денежные доходы населения области за январь-ноябрь 2016 года уменьшились на 6,5%.

Отметим, что Волгоградская область заняла 72 место рейтинга доходов населения субъектов РФ, став аутсайдером топа.